Пожар в ТРЦ «Алые паруса» во Владикавказе ликвидировали

Крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Алые паруса» на улице Калинина во Владикавказе ликвидирован, об этом сообщило ГУ МЧС по Северной Осетии. Открытое горение локализовали в 22:23, ликвидировали пожар в 22:38, говорится в заявлении ведомства.

Пожар вспыхнул приблизительно в 21:20 по московскому времени. Площадь пожара составила 600 квадратных метров, огнем была охвачена кровля здания. Пожару присвоен второй ранг сложности. Из ТРЦ эвакуировали 65 человек, пострадавших нет.

Тушением возгорания занималось 89 человек личного состава с привлечением 26 единиц спецтехники.

Прокуратура Северной Осетии организовала проверку по факту пожара. Ведомство даст оценку соблюдению законодательства о пожарной безопасности. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.