Происшествия 22 апреля 2024, 11:54 Пожар в трехэтажном здании потушили на Киевской улице в Петербурге

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Пожар в трехэтажном здании, расположенном на Киевской улице в Петербурге, произошел рано утром, 22 апреля. Об этом написал Piter.TV, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

До прибытия сотрудников ведомства огонь успел распространиться на площади 12 квадратных метров. На месте тушения работали 25 спасателей и шесть спецмашин. Спустя час пожар удалось полностью ликвидировать.

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Информации о пострадавших не поступало.