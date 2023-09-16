Происшествия 16 сентября 2023, 02:24 Пожар в торговом центре Петербурга локализовали МЧС: спасатели локализовали пожар в торговом центре в Санкт-Петербурге РИА «Новости»

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Крупный пожар на Бухарестской улице в Санкт-Петербурге локализовали. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

«В 01:40 пожар локализовали. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали», — отметили в пресс-службе.

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Ранее стало известно о возгорании в здании площадью 40 на 50 метров во Фрунзенском районе. Общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

В 00:35 пожару подали дополнительный номер 1БИС. Его тушили 18 единиц техники и 62 человека от РСЧС и МЧС.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», на улице Бухарестская, дом 47 находится торговый центр и ресторан. Все посетители успели эвакуироваться самостоятельно, сообщал Telegram-канал «112».

Ранее крупный пожар тушили в Невском районе Санкт-Петербурга. Огонь охватил 800 квадратных метров производственного здания.