Происшествия 16 сентября 2023, 09:07 Пожар в торговом комплексе в Петербурге полностью ликвидировали МЧС Петербурга: крупный пожар на Бухарестской улице ликвидирован Пресс-служба МЧС

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Спасатели Санкт-Петербурга в 05:45 ликвидировали пожар на 1000 «квадратах» в здании торгового комплекса на Бухарестской улице. Фото с места ЧП опубликовали в пресс-службе регионального главка МЧС.

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Пожарные локализовали открытое горение в торговом центре в 02:31 ночи. До этого момента площадь возгорания в здании составляла тысячу квадратных метров.

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В 00:35 пожару присваивали дополнительный номер 1БИС. В ликвидации участвовали 62 человека и 18 единиц техники от РСЧС, а также 39 спасателей и 10 единиц техники от МЧС.

Согласно данным сервиса «Яндекс Карты», в здании, где произошел пожар, расположен торговый центр и ресторан. Информации о пострадавших не было. Все обстоятельства и причины происшествия будут установлены.