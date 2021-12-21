Пожар в томской «Ленте» полностью потушили

Пожарным удалось полностью потушить возгорание в томском торговом центре «Лента». Сотрудники МЧС боролись с огнем в здании около семи часов.

«В 21:57 по московскому времени — полная ликвидация пожара», — привел ТАСС сообщение пресс-службы МЧС России.

Спасатели получили данные о возгорании в ТЦ «Лента» днем 21 декабря. Прибывшие на место пожарные увидели густой черный дым. Из здания вывели на улицу порядка 200 человек. Во время пожара частично обрушилась крыша торгового центра.

В поджоге здания заподозрили одного из сотрудников. По словам мужчины, он решил спалить магазин из-за поведения менеджера. Женщина делала ему замечания из-за того, что он не так вешал ценники. Работник заявил, что после претензий взял жидкость «Уайт-спирит», облил ящик с пиротехникой и поджег его.

Также мужчина заявил, что «слышит голоса в голове» и что они его «пытают». Его мать объяснила действия сына проблемами с психикой. Правоохранители уже задержали подозреваемого. В результате пожара сгорело пять тысяч квадратных метров торговой площади.