Происшествия 21 апреля 2023, 13:02 Пожар в Тюменской области унес жизни двоих людей

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Пожар произошел в частном доме в Тюменской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

Пожар произошел в деревне Субботина Юргинского муниципального района. Огонь распространился на площади всего дома, а также перекинулся на прилегающие надворные постройки. К тушению привлекли 11 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. В результате возгорания погибли двое человек.

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На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.