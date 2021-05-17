Пожар в Тюменской области потушили с помощью применения вертолетов

Громадный лесной пожар удалось потушить под Тюменью. Огонь распространился по территории приблизительно равной 44 тысячам гектаров. Об этом сообщило РБК.

Глава региона Александр Моор напомнил, что ослаблять бдительность еще рано. Местным жителям на время запретили посещать лесополосу, поскольку уровень пожароопасности по-прежнему высок.

Масштабное бедствие затронуло Ново-Таповский природный заказник, который является домом для занесенных в Красную книгу животных и растений. Пламя из-за высокой интенсивности пришлось тушить с помощью вертолетов, добавил сайт «Русская планета».