Происшествия 14 февраля 2023, 07:58 Пожар в техцентре на севере Москвы ликвидировали Спасатели МЧС ликвидировали пожар техцентре на севере Москвы Пресс-служба МЧС

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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, возникший в техцентре на севере Москвы. Об этом сообщили в столичном главке ведомства.

«Возгорание в автосервисе на северо-востоке Москвы на улице Декабристов полностью ликвидировано», — уточнили в ГУ МЧС России по Москве.

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Во время тушения пожарным удалось спасли трех человек. Площадь, которую охватил огонь, составила 1,5 тысячи квадратных метров. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности. В ведомстве напомнили, что открытое горение удалось ликвидировать в 02:45.

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Движение на улице Декабристов восстановили, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Сети очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. Бутырская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение причин пожара в техцентре на севере Москвы. Предварительно, собственник сгоревшего здания — коммерческая организация.