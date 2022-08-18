Пожар в Татарстане унес жизнь пенсионера

Серьезный пожар произошел в деревне Калиновка Тукаевского района. Там огонь охватил одноэтажный дом. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на главное управление МЧС России по Татарстану.

Информация о возгорании поступила около восьми часов вечера. Сотрудники полиции направились к дому на улице Карла Маркса. Там загорелась дача из газобетонных блоков. Локализовать пламя удалось спустя полчаса, а через пять минут пожарные смогли полностью побороть огонь. На месте происшествия обнаружили тело пенсионера.