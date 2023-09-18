Эксклюзив 18 сентября 2023, 15:19 Пожар в строящемся ЖК на северо-востоке Москвы потушили МЧС: возгорание в ЖК на Долгопрудненском шоссе в Москве ликвидировали РИА «Новости»

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В Северо-Восточном округе Москвы потушили пожар в недостроенном жилом комплексе. До прибытия спасателей люди смогли сами эвакуироваться, никто не пострадал, сообщили «360» в пресс-службе столичного управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что 18 сентября на Долгопруднинском шоссе в доме № 3 около 13:51 произошло возгорание.

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«До прибытия пожарно-спасательных подразделений горели стройматериалы, утеплитель в строящемся здании», — отметил представитель МЧС.

Он добавил, что до приезда пожарных здание самостоятельно покинули восемь человек. Информация о пострадавших не поступала. В 14:22 возгорание полностью ликвидировали. Причины и обстоятельства пожара установят специалисты.

Источник «360» также рассказал, что во время пожара на балконах строения находились люди, к спасению которых приступили экстренные службы. Двоих из них эвакуировали и передали медикам.