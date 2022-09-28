Пожар в строящемся здании произошел на Волоколамское шоссе | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 17:35 Поделиться Telegram

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Viber Пожар в строящемся здании произошел на Волоколамское шоссе МЧС: пожар на 100 «квадратах» локализовали на Волоколамском шоссе

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В Москве загорелось строящееся здание. Пожар начался на Волоколамском шоссе, сообщил «360» источник в экстренных службах.

Возгорание в доме № 97 зафиксировали днем 28 сентября. Пламя охватило около 100 квадратных метров, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Распространение пламени локализовали.

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«[Загорелись] складируемые стройматериалы в строящемся здании», — отметили в ведомстве.

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По данным источника, огонь вспыхнул на первом этаже. Со второго этажа здания вывели восемь человек.

В тушении задействовали 54 человека личного состава и 18 единиц техники. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

«В 16:41 горение полностью ликвидировано», — подчеркнули в МЧС.

Ранее пожар вспыхнул в летнем кафе на крыше БЦ «Товарищество Рябовской мануфактуры» в Москве.

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