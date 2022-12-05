Эксклюзив 05 декабря 2022, 12:03 Пожар в строящемся доме на севере Москвы сняли на видео Источник «360»: пожар начался на стройплощадке ЖК «Молжаниново» на севере Москвы

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Стоящийся жилой комплекс «Молжаниново» загорелся в Северном административном округе Москвы, недалеко от Ленинградского шоссе. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

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На кадрах клубы черного дыма поднимаются от крыши нового многоэтажного дома.

Телеканал "360"

Пресс-служба МЧС по Москве подтвердила «360» факт возгорания.

«Загорелось строящееся здание, произошло возгорание стройматериалов на кровле. Информация по площади пожара уточняется, сотрудники на месте», — сообщили в МЧС.

Предположительно, на крыше дома могут находиться газовые баллоны. В настоящее время людей в здании нет.