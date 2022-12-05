05 декабря 2022, 12:30
Пожар в строящемся доме на севере Москвы охватил 100 «квадратов»
МЧС: площадь пожара в ЖК «Молжаниново» составила 100 квадратных метров
Площадь возгорания на кровле стоящегося дома в ЖК «Молжаниново» составила 100 квадратных метров. Об этом «360» сообщили в столичном главке МЧС.
«Площадь пожара составила 100 квадратных метров, загорелись строительные материалы на кровле. Другой информации на данный момент нет», — уточнили в ведомстве.
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Прибывшие на место пожара спасатели локализовали возгорание.
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Строительная площадка ЖК «Молжаниново» находится в Северном административном округе Москвы, недалеко от Ленинградского шоссе. О возгорании стало известно днем в понедельник, 5 декабря.
На кадрах места происшествия от крыши поднимается густой черный дым. По данным источника, на крыше дома могут находиться газовые баллоны. Однако об угрозе взрыва экстренные службы не сообщали.
Москва 2022
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