Пожар в строительном вагончике привел к гибели жителя Татарстана

В Республике Татарстан в городе Альметьевск на Объездной улице произошел пожар в строительном вагончике. Когда огонь потушили, в сгоревшем вагончике нашли тело человека.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, пожарные оказались у вагончика всего через девять минут после сигнала о возгорании.

После локализации огня в вагончике нашли человеческий труп. Личность погибшего и причины возгорания сейчас устанавливаются.