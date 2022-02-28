28 февраля 2022, 17:59
Пожар в строительном вагончике привел к гибели жителя Татарстана
В Республике Татарстан в городе Альметьевск на Объездной улице произошел пожар в строительном вагончике. Когда огонь потушили, в сгоревшем вагончике нашли тело человека.
Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону, пожарные оказались у вагончика всего через девять минут после сигнала о возгорании.
После локализации огня в вагончике нашли человеческий труп. Личность погибшего и причины возгорания сейчас устанавливаются.