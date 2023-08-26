Происшествия 26 августа 2023, 04:22 Пожар в строительном магазине в Нахабине полностью потушили Роспотребнадзор: пожар в строительном магазине в Нахабине ликвидировали РИА «Новости»

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Открытое горение на строительном рынке в Нахабине полностью ликвидировали. Об этом сообщило РИА «Новости» в Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора Московской области.

В публикации отметили, что превышений предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе не зафиксировали.

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О пожаре на строительном рынке в Нахабине стало известно вечером 25 августа. В распоряжении «360» оказались кадры с места событий. В эпицентр ЧП оперативно выехали сотрудники экстренных служб. По словам очевидцев, в тушении возгорания участвовало около шести единиц пожарной техники.

Как сообщили в МЧС, площадь пожара составила 750 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Прокуратура Московской области сообщила в Telegram-канале, что намерена взять под свой контроль выяснения всех обстоятельств случившегося, проведут доследственную проверку по этому факту.