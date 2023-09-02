02 сентября 2023, 10:35
Пожар в ставропольской гостинице потушили спустя почти сутки
МЧС: пожар в гостинице Светлограда ликвидировали на 1500 кв. м
В Ставрополье потушили пожар, который охватил гостиницу в Светлограде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. На борьбу с огнем ушли сутки.
«Пожар ликвидирован на площади 1500 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
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Локализовать возгорание удалось накануне. Ему присвоили второй ранг сложности. В МЧС подчеркивали, что погибших и пострадавших нет.
Здание с мансардой на Минераловодской улице загорелось днем 1 сентября. Силы для тушения пожара постепенно наращивали.
Сначала огонь распространился на 1000 «квадратов» — в основном горела крыша гостиницы. Но потом пламя поползло дальше. В итоге его локализовали на 1,5 тысячи квадратных метров при помощи 51 человека и 13 единиц техники.
Причины случившегося не озвучивали. Все обстоятельства пожара еще предстоит установить.
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МЧС РФ
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