Пожар в старинной многоэтажке на Тверской локализовали

Возгорание в семиэтажном здании на Тверской улице в центре Москвы локализовано. В тушении принимали участие 30 единиц спецтранспорта и 100 человек личного состава МЧС.

Возгорание в здании довоенной постройки началось с чердака, по перекрытиям огонь распространился в другие помещения. В общей сложности, пожар охватил 250 квадратных метров, ему присвоили второй уровень сложности. На место выехали экстренные службы города. Тверская межрайонная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств и причин возгорания.

На место происшествия были направлены два автобуса для временного размещения и обогрева жильцов. Они смогли эвакуироваться из здания до приезда пожарных. По предварительным данных, пострадавших нет.

Движение по Тверской улице в сторону центра было затруднено, поэтому задействовали левую полосу встречного движения.