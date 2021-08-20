Пожар в США повлек за собой эвакуацию более 23 тысяч человек

Около 23 тысяч человек эвакуировали в США из-за быстрого распространения природного пожара «Калдор». Пожар разгорается в штате Калифорния на протяжении нескольких дней. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из-за возгорания властям пришлось закрыть территорию Национального заповедника Эль-Дорадо. Пожар затронул территорию в 28 тысяч гектар. На данный момент остановить его распространение не представляется возможным, передал «Мир 24». Пожар начался в прошлую субботу, 14 августа. Жара, засуха и сильные ветры только провоцируют распространение огня.