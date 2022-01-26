26 января 2022, 20:03
Пожар в спорткомплексе Тюмени спровоцировал эвакуацию 30 человек
В среду утром в Тюмени загорелся спортивный комплекс «Арена» на улице Воронинские горки. Горящее здание покинули 30 находившихся в нем человек.
Как сообщает newizv.ru, по предварительной информации, загорелась сауна, расположенная на втором этаже спорткомплекса. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Огонь тушили 20 пожарных с привлечением семи единиц спецтехники.
Пока неизвестно, были ли пострадавшие в результате пожара.