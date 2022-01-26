Пожар в спорткомплексе Тюмени спровоцировал эвакуацию 30 человек

В среду утром в Тюмени загорелся спортивный комплекс «Арена» на улице Воронинские горки. Горящее здание покинули 30 находившихся в нем человек.

Как сообщает newizv.ru, по предварительной информации, загорелась сауна, расположенная на втором этаже спорткомплекса. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Огонь тушили 20 пожарных с привлечением семи единиц спецтехники.

Пока неизвестно, были ли пострадавшие в результате пожара.