Происшествия 03 марта 2024, 13:54 Пожар в спа-комплексе потушили в Алтайском крае МЧС: в Алтайском крае потушили пожар в спа-комплексе отеля «Бирюзовая Катунь» МЧС Алтайского края / Telegram-канал

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Спасатели в Алтайском крае ликвидировали горение в спа-комплексе отеля «Бирюзовая Катунь» в особой экономической зоне региона. Об этом сообщила пресс-служба главка краевого МЧС.

Пожар начался вечером в субботу, 2 марта. Спасатели сумели локализовать возгорание на площади в 1,2 тысячи квадратных метров, на месте происшествия никто не пострадал.

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«Открытое горение на территории строения оздоровительного комплекса ликвидировали, идет разборка и проливка конструкций», — отметили в пресс-службе.

Всего к работам привлекли две единицы техники и семь спасателей. Органы дознания в ближайшее время установят причину пожара.

Днем ранее в центре города Кузнецк Пензенской области начался пожар в торговом центре «Мост». Возгорание распространилось на 1,5 тысячи квадратных метров. Посетители и работники ТЦ своевременно покинули здание, никто не пострадал.