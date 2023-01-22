Происшествия 22 января 2023, 16:55 Пожар в Сочи охватил три частных дома МЧС: пожар в Сочи локализовали на 870 квадратных метрах, горели три частных дома

Читать 360tv в

В Сочи пожарным удалось локализовать пожар в частном секторе. Огонь успел распространиться на площади 870 квадратных метров, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Двухэтажное здание в черте города загорелось в воскресенье, 22 января. Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами с места происшествия, сняв поднимавшийся от дома густой черный дым.

Реклама

Информация о пожаре в Хурмовом переулке поступила в 14:46. Первое прибывшее на место ЧП подразделение МЧС установило, что горят три частных дома на площади 700 квадратных метров.

Реклама

«В 16:21 — локализация пожара на площади 870 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

К тушению огня привлекли 62 человека и 18 единиц техники. При пожаре, по предварительным данным, никто не пострадал. Причину возгорания в ведомстве не назвали.