Пожар на складе в Ленинградской области охватил более тысячи квадратных метров | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 09:21 Поделиться Telegram

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Viber Пожар на складе в Ленинградской области охватил более тысячи квадратных метров МЧС: площадь пожара в Шушарах превысила тысячу квадратных метров

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Пламя охватило свыше тысячи квадратных метров складского помещения в Шушарах Ленинградской области. Пожару уже присвоен третий ранг. Об этом сообщили в Telegram-канале представители МЧС.

«20 сентября, в 06:40, поступило сообщение о пожаре по адресу: Пушкинский район, поселок Шушары, улица Пушкинская, дом 25», — сообщили представители ведомства.

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Само складское помещение занимает территорию площадью 40 на 110 метров. По последним данным, огонь охватил свыше тысячи квадратных метров. Информации о локализации возгорания пока не поступало. Пожару присвоили третий уровень сложности.

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К устранению огня от МЧС привлечено 14 единиц техники и 71 человек личного состава. Информации о пострадавших пока нет. Также пока нет данных о причинах возгорания. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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