Эксклюзив 11 апреля 2023, 08:42 Пожар в складском помещении произошел в центре Москвы Источник «360»: склад загорелся на улице Леснорядской в центре Москвы РИА «Новости»

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Склад загорелся в центре Москвы. Администрация эвакуировала работников из-за сильного задымления. Об этом сообщил источник «360».

«Пожар произошел на улице Леснорядской в кирпичном одноэтажном здании. Это складское помещение. Причиной возгорания стало короткое замыкание», — рассказал источник.

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Он уточнил, что 30 работников покинули здание самостоятельно.

В ГУ МЧС по Москве «360» подтвердили информацию о пожаре.

«Короткое замыкание, без пострадавших. Уже ликвидировали», — рассказали в МЧС.

Ранее кабель взорвался в центре Москвы, рядом с Общественной палатой.