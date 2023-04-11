11 апреля 2023, 08:42
Пожар в складском помещении произошел в центре Москвы
Источник «360»: склад загорелся на улице Леснорядской в центре Москвы
Склад загорелся в центре Москвы. Администрация эвакуировала работников из-за сильного задымления. Об этом сообщил источник «360».
«Пожар произошел на улице Леснорядской в кирпичном одноэтажном здании. Это складское помещение. Причиной возгорания стало короткое замыкание», — рассказал источник.
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Он уточнил, что 30 работников покинули здание самостоятельно.
В ГУ МЧС по Москве «360» подтвердили информацию о пожаре.
«Короткое замыкание, без пострадавших. Уже ликвидировали», — рассказали в МЧС.
Ранее кабель взорвался в центре Москвы, рядом с Общественной палатой.
Москва 2023
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