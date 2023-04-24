Происшествия 24 апреля 2023, 15:38 Пожар в школе-интернате в Йошкар-Оле охватил около 300 «квадратов» Пресс-служба главы Марий Эл: пожар в интернате в Йошкар-Оле охватил 300 кв. метров

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Площадь пожара в школе-интернате в Йошкар-Оле составила около 300 квадратных метров. Возгорание локализовали, сообщили ТАСС в пресс-службе главы Марий Эл.

«Площадь возгорания составила 250-300 квадратных метров. Пожар локализован, открытого огня нет», — отметили в пресс-службе.

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По предварительным данным, возгорание началось на чердаке. Сейчас здание обследуют специалисты, они уточняют причины пожара.

Огонь повредил крышу и третий этаж. Воспитанников интерната и педагогов эвакуировали в в Семеновскую среднюю школу. В результате ЧП никто не пострадал.

В середине апреля пожар произошел в школе на юге Москвы. Более 500 детей эвакуировали из горящего здания.