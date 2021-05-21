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    21 мая 2021, 21:22

    Пожар в шахте московской подземки опровергли в МЧС

    Александра Ломейко, Екатерина Земская

    Сотрудники МЧС выехали по вызову на Кировоградскую улицу Москвы, где якобы видели дым. Возгорания в шахте столичного метрополитена не было.

    Подразделения выехали на место предполагаемого ЧП и все проверили, сообщили «360» в пресс-службе городского главка МЧС.

    «Пожара не было. <…> Наши подразделения <…> встретились с сотрудниками метрополитена. Они также подтвердили, что никаких признаков загорания или задымления не обнаружено», — подчеркнули спасатели.

    Вызов в район дома № 24 по Кировоградской улице в МЧС назвали ложным.

    Ранее источник в экстренных службах сообщил, что пожар начался в шахте метро. Рядом с указанным адресом, куда вызвали спасателей, находится метро «Пражская».