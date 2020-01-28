28 января 2020, 13:49
Пожар в Севастополе унес жизни двух человек
Возгорание произошло в частном доме на улице Коробкова. В 00:15 сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Севастополю. Газета «Новый Севастополь» написала, что загорелся пол в пристройке.
Огонь потушили в 00:34, однако спасти людей, находившихся внутри не удалось. Два человека погибли. Вероятная причина возгорания — неосторожное курение в состоянии алкогольного опьянения.