Происшествия 22 июня 2023, 10:17 Пожар в Ростовской области локализовали на площади в 2 тысячи «квадратов» МЧС сообщило о локализации крупного пожара в Ростовской области

Читать 360tv в

Вертолет Южного АСЦ Ми-8 задействовали при тушении пожара на складе с посудой и электротехникой в Ростовской области. Возгорание удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области в своем Telegram-канале.

«Вертолетом Ми-8 осуществлено 10 сбросов воды по три тонны. В 09:50 пожар локализован на двух тысячах квадратных метров», — сказано в сообщении.

Реклама

Тушением занимаются 117 человек и 46 единиц техники, уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Информация о пожаре на рынке в поселке Янтарном поступила в МЧС в 06:34 22 июня. Сначала сообщалось, что огонь охватил одну тысячу квадратных метров, потом площадь увеличилась до двух тысяч «квадратов».

Для тушения возгорания привлекли два пожарных поезда. По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки. Региональная прокуратура начала проверку по факту случившегося.