Пожар в Ростове-на-Дону потушен. Спасатели боролись с огнем несколько часов

Крупный пожар в Ростове-на-Дону не могли потушить быстро из-за сильного ветра, который раздувал возгорание стремительно и на большую площадь. В огне погиб пожарный.

Накануне вечером на левом берегу Дона, недалеко от стадиона «Ростов Арена», загорелся камыш, причем в нескольких местах. Прибывшие спасатели обнаружили очаги возгорания в пяти точках. На место прибыли около 200 пожарных и более 50 единиц техники. Позже к тушению привлекли вертолет Ми-8 и пожарный поезд. Работу осложнял ветер до 17 метров в секунду.

Позже появилась информация о гибели одного из сотрудников МЧС. Из пожара не смог выбраться младший сержант внутренней службы Алексей Кравцов. Ликвидировать открытое горение удалось только к часу ночи, спустя несколько минут сообщили о полной ликвидации пожара на площади 10 гектаров.

Все обстоятельства ЧП будут выяснять. Версия «поджог», которая звучала изначально, пока не подтверждается. В пресс-службе «Ростов Арены» рассказали, что стадион в пожаре не пострадал.

Как сообщали «Известия», в Росгидромете предупреждали о том, что природные пожары могут распространиться на территории Ставрополя, Ростовской области, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.