20 февраля 2023, 18:20
Пожар в Реутове унес жизнь местного жителя
Пожар в доме № 18 на Носовихинском шоссе в Реутове унес жизнь 25-летнего мужчины. Огонь заметили около часа ночи в квартире на третьем этаже.
По предварительной информации, очаг возгорания находился на кухне. На место прибыли 11 спасателей на шести спецмашинах. Они боролись с огнем почти час.
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«Дежурной сменой пожарно-спасательной части городского округа Реутов была организована эвакуация людей и проведение разведки», — сообщил замначальника отдела надзорной деятельности в Реутове ГУ МЧС России по Московской области Александр Пашков.
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Спасатели эвакуировали 30 жителей дома, в том числе двоих детей.
К приезду специалистов огонь успел распространиться на 30 квадратных метрах. В итоге кухня и комната сгорели дотла.
Причина пожара и личность погибшего устанавливаются. По словам соседей, квартира сдавалась. Стоимость ущерба пока не называется.
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