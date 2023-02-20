Происшествия 20 февраля 2023, 18:20 Пожар в Реутове унес жизнь местного жителя

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Пожар в доме № 18 на Носовихинском шоссе в Реутове унес жизнь 25-летнего мужчины. Огонь заметили около часа ночи в квартире на третьем этаже.

По предварительной информации, очаг возгорания находился на кухне. На место прибыли 11 спасателей на шести спецмашинах. Они боролись с огнем почти час.

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«Дежурной сменой пожарно-спасательной части городского округа Реутов была организована эвакуация людей и проведение разведки», — сообщил замначальника отдела надзорной деятельности в Реутове ГУ МЧС России по Московской области Александр Пашков.

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Спасатели эвакуировали 30 жителей дома, в том числе двоих детей.

К приезду специалистов огонь успел распространиться на 30 квадратных метрах. В итоге кухня и комната сгорели дотла.

Причина пожара и личность погибшего устанавливаются. По словам соседей, квартира сдавалась. Стоимость ущерба пока не называется.

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