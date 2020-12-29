Пожар в ресторане в Люберцах локализовали

Пожар в ресторане в Люберцах начался в днем 29 декабря. Огонь удалось локализовать спустя два часа — к тому моменту он распространился на 700 квадратных метров.

Об этом сообщило МЧС России по Московской области.

«29.12.2020 в 16:11 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Люберцы, улица Кирова, д. 26 а», — уточнили в ведомстве.

Первое пожарно-спасательное подразделение, которое прибыло на место, сообщило о сильном задымлении под кровлей мансарды здания ресторана. В 16:35 пожару присвоили второй ранг сложности.

Возгорание удалось локализовать в 18:16 — к тому времени огонь распространился на 700 «квадратов». К тушению привлекли 23 единицы техники и 70 человек, в том числе 12 единиц техники и 40 человек от МЧС.