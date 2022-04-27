27 апреля 2022, 10:20
Пожар в ресторане Ростова-на-Дону попал на видео
Здание ресторана загорелось в Ростове-на-Дону
Возгорание в здании ресторана «Тамада» рядом с пригородным автовокзалом произошло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На место происшествий выехали экстренные службы.
«Около 9:20 по местному времени произошел пожар по адресу: проспект Сельмаш, 1Д», — сообщили в МЧС.
Эвакуация из ресторана не проводилась. При этом информация о пострадавших среди посетителей и персонала пока что не поступала.