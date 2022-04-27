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    27 апреля 2022, 10:20

    Пожар в ресторане Ростова-на-Дону попал на видео

    Здание ресторана загорелось в Ростове-на-Дону

    Максим Зинкин

    Возгорание в здании ресторана «Тамада» рядом с пригородным автовокзалом произошло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

    Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На место происшествий выехали экстренные службы.

    «Около 9:20 по местному времени произошел пожар по адресу: проспект Сельмаш, 1Д», — сообщили в МЧС.

    Эвакуация из ресторана не проводилась. При этом информация о пострадавших среди посетителей и персонала пока что не поступала.