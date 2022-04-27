Пожар в ресторане Ростова-на-Дону попал на видео

Возгорание в здании ресторана «Тамада» рядом с пригородным автовокзалом произошло в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

Общая площадь пожара составляет 300 квадратных метров. На место происшествий выехали экстренные службы.

«Около 9:20 по местному времени произошел пожар по адресу: проспект Сельмаш, 1Д», — сообщили в МЧС.

Эвакуация из ресторана не проводилась. При этом информация о пострадавших среди посетителей и персонала пока что не поступала.