03 декабря 2022, 22:45
Пожар в ресторане Folk в центре Москвы потушили
Пожар в здании с ресторанами на Цветном бульваре в Москве потушили
Спасатели потушили пожар в здании общепита в центре Москвы. На Цветном бульваре, 2 загорелся ресторан Folk, рядом с ним располагаются сразу несколько кафе и баров. Оператор «360» снял процесс тушения на видео.
На кадрах видно, как из здания валит черный дым. На улице работает оповещение. Голос из громкоговорителя сообщает, что в здании сработала пожарная тревога и просит всех сохранять спокойствие и отойти подальше от места происшествия.
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Как сообщили в пресс-службе столичного МЧС, ЧП произошло из-за возгорания жировых отложений в вентиляционном коробе.
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Площадь пожара составила три квадратных метра.
До прибытия спасателей все посетители — 20 человек — самостоятельно покинули здание. Сведений о пострадавших не поступало.
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