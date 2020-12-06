Пожар в ремонтируемом здании в центре Москвы потушили. Видео

Пожар на Богоявленском переулке в центре Москвы потушили. На месте по-прежнему работают спасатели, сообщает корреспондент «360».

Пожарные проверяют загоревшееся нежилое здание и проливают стропильную часть крыши, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

Строение расположено по адресу: Богоявленский переулок, д. 3, стр. 1. В доме, находящемся на реконструкции, загорелась кровля. Площадь возгорания составила не менее 50 квадратных метров.

Рядом с домом находится вход на станцию метро «Площадь Революции». Неподалеку — Большой театр и Красная площадь.