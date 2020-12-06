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    06 декабря 2020, 22:30

    Пожар в ремонтируемом здании в центре Москвы потушили. Видео

    Кирилл Фролов, Кирилл Алексеев

    Пожар на Богоявленском переулке в центре Москвы потушили. На месте по-прежнему работают спасатели, сообщает корреспондент «360».
    Пожар в ремонтируемом здании в центре Москвы потушили. Видео

    Пожарные проверяют загоревшееся нежилое здание и проливают стропильную часть крыши, чтобы исключить возможность повторного возгорания.

    Строение расположено по адресу: Богоявленский переулок, д. 3, стр. 1. В доме, находящемся на реконструкции, загорелась кровля. Площадь возгорания составила не менее 50 квадратных метров.

    Рядом с домом находится вход на станцию метро «Площадь Революции». Неподалеку — Большой театр и Красная площадь.