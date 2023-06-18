18 июня 2023, 18:35
Пожар в реконструируемом здании в центре Москвы потушили
Пожар в здании на Миусской площади ликвидировали в Москве
В ЦАО удалось ликвидировать возгорание в здании до приезда спасателей. Горел объект на реконструкции, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
Пожар в здании, расположенном на Миусской площади неподалеку от Общественной палаты, потушили в воскресенье, 18 июня. По информации ведомства, возгорание произошло на объекте, находящемся на реконструкции, в нем идет ремонт.
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Загорелась кровля здания, огонь ликвидировали до приезда наряда. О пострадавших информации не поступало, уточнили в МЧС.
Ранее горящий автомобиль стал причиной эвакуации людей из торгового центра «Галерея» в городе Видном в Ленинском округе Московской области.
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