08 апреля 2024, 18:31
Пожар в промзоне произошел в Нижегородской области. Есть пострадавшие
Двое работников предприятия по производству полимерных дисперсий, клеевых и лакокрасочных систем в Дзержинске пострадали во время пожара. Об этом написал сайт pravda-nn.ru, ссылаясь на Гострудинспекцию Нижегородской области.
По информации ведомства, ЧП находится на контроле у главы регионального ведомства Ильи Мошеса.
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О причинах пожара и состоянии пострадавших пока информации нет.
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