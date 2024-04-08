Происшествия 08 апреля 2024, 18:31 Пожар в промзоне произошел в Нижегородской области. Есть пострадавшие

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Двое работников предприятия по производству полимерных дисперсий, клеевых и лакокрасочных систем в Дзержинске пострадали во время пожара. Об этом написал сайт pravda-nn.ru, ссылаясь на Гострудинспекцию Нижегородской области.

По информации ведомства, ЧП находится на контроле у главы регионального ведомства Ильи Мошеса.

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О причинах пожара и состоянии пострадавших пока информации нет.