Пожар в производственном здании на юге Москвы. Прямая трансляция

Производственное здание загорелось по улице Котляровской на юге Москвы. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

Оперативные службы сообщили «360», что внутри здания находятся газовые баллоны. Спасатели заняты тушением горящей кровли. Общая площадь возгорания составляет около 350 квадратных метров.

По предварительной информации, никто при пожаре не пострадал. Специалисты выясняют причины происшествия.