Пожар в производственном здании на юге Москвы локализовали

Экстренные службы локализовали возгорание производственного здания на юге Москвы. Об этом сообщил источник «360» с места событий.

Общая площадь пожара составило 350 квадратных метров. Внутри здания находятся газовые баллоны.

Здание загорелось по улице Котляровской утром 27 мая. Источник в экстренных службах сообщил «360», что внутри здания находятся газовые баллоны. Согласно сообщению спасателей, при пожаре никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины произошедшего.