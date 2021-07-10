Пожар в поле привел к аварии с 13 машинами

В Краснодарском крае между Славянском-на-Кубани и Крымском столкнулись 13 машин. Причина — задымление на трассе от полевого пожара. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«Около 12:50 в дежурную часть отдела МВД России по Крымскому району поступило сообщение о массовом ДТП с участием 13 автомобилей. По предварительным данным, ДТП произошло по причине задымления дороги [из-з возгорания на поле]», — приводит агентство сообщение ведомства.

В МЧС уточнили, что в аварии пострадали три человека. Их отвезли в больницу. На месте массового столкновения машин сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.