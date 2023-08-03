03 августа 2023, 14:51
Пожар в подмосковном селе Ачкасово вспыхнул в цеху кислородных аккумуляторов
Подмосковное МЧС: пожар в селе Ачкасово произошел в цеху кислородных аккумуляторов
ЧП в Воскресенском городском округе произошло в цеху по производству кислородных аккумуляторов, сообщили «360» в ГУ МЧС по Подмосковью. Информация о происшествии поступила в ведомство в 13:52.
Цех расположен на Московской улице, 32е, в селе Ачкасово. В пресс-службе ведомства уточнили, что на месте работают шесть единиц техники и 12 человек.
Реклама
«Горят 200 квадратных метров нежилого здания. Эвакуированы семь человек», — уточнили в Telegram-канале МЧС РФ.
Ранее местные жители в беседе с «360» опровергли сообщения о взрыве близ населенного пункта. По их словам, подобных звуков никто не слышал.
Над селом все еще поднимаются огромные клубы дыма. Вероятно, они и вызвали домыслы о серьезном характере ЧП и даже взрыве.
Вся информация о случившемся уточняется.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама