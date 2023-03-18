Эксклюзив 18 марта 2023, 07:42 Пожар в Петропавловском храме в Басманной слободе в Москве потушили за 30 минут Источник «360»: пожар в Петропавловском храме в центре Москвы потушили за полчаса РИА «Новости»

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В ночь на субботу произошел пожар в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе в центре Москвы. Его ликвидировали за полчаса Об этом сообщил источник «360».

«Около 2:00 поступило сообщение, что на улице Новой Басманной в центре столицы валит дым из храма святых Петра и Павла. По предварительным данным возгорание произошло на втором и четвертом этажах строения», — рассказал источник.

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По его словам, в храме никого не было, и пожарным пришлось выломать дверь. В здании церкви проводят реконструкцию.

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«Пожар произошел под куполом храма, загорелись строительные леса. Огонь охватил площадь в десять квадратных метров», — уточнил источник.

Он обратил внимание, что пожар потушили за полчаса. В огне никто не пострадал.

Храм, в котором произошел пожар, по некоторым данным, он был возведен по указанию Петра I.