Происшествия 22 мая 2023, 15:02 Пожар в Пермском крае унес жизни четырех человек

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Два ребенка и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме в Пермском крае. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

В Чайковском городском округе загорелся частный дом. Огонь распространился на площади 140 квадратных метров. После того, как спасателям удалось справиться с возгоранием, на месте пожара нашли тела четырех человек, супружеской пары, 53 и 56 лет, и двух их внучек, пяти и семи лет. По данному факту возбудили уголовное дело, передает ИА Ura.ru.

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