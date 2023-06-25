Происшествия 25 июня 2023, 12:47 Пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали МЧС: пожар в пельменном цехе в Тольятти локализовали на площади 500 квадратных метров Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Пожарные локализовали возгорание в пельменном цехе в Тольятти на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Самарской области.

«Пожар локализовали на площади 500 „квадратов“ в 10:50», — отметили в ведомстве.

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Возгорание в здании пельменного цеха на предприятии в Тольятти произошло утром в воскресенье.

Причины распространения огня неизвестны, до прибытия оперативно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 96 человек.

Пожарные после прибытия на место зафиксировали горение трансформатора на двух этажах здания. Всего для ликвидации последствий привлекли 23 единицы техники и 70 сотрудников личного состава МЧС.