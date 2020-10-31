Пожар в парке каскадеров на западе Москвы потушили

Склад загорелся на территории каскадерской крепости «Сетуньский стан» на западе Москвы в субботу, 31 октября. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, огонь распространился на площади в 400 квадратных метров.

От сильного пламени конструкции здания обрушились. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар в короткий срок. Происшествие обошлось без пострадавших. Сам склад расположен на территории парка киноприключений. Там часто проходят фстивали, рок концерты и выступления каскадеров.