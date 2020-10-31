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    31 октября 2020, 23:02

    Пожар в парке каскадеров на западе Москвы потушили

    Андрей Фишер

    Склад загорелся на территории каскадерской крепости «Сетуньский стан» на западе Москвы в субботу, 31 октября. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, огонь распространился на площади в 400 квадратных метров.
    Пожар в парке каскадеров на западе Москвы потушили

    От сильного пламени конструкции здания обрушились. Прибывшие на место пожарные расчеты оперативно ликвидировали пожар в короткий срок. Происшествие обошлось без пострадавших.

    Сам склад расположен на территории парка киноприключений. Там часто проходят фстивали, рок концерты и выступления каскадеров.