Эксклюзив 12 июля 2023, 22:25 Пожар в отеле «Немчиновка парк» в Одинцове попал на видео Появилось видео тушения пожара в отеле «Немчиновка парк» в Одинцове

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Открытое горение в гостиничном комплексе «Немчиновка парк» в Одинцове Московской области ликвидировали. Сейчас пожарные проливают место возгорания. Кадры с места появились в распоряжении «360».

На них видно, что горит крыша здания. Валит густой черный дым. К месту происшествия прибыло несколько бригад спасателей. Пожар тушили более двух часов.

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Ранее в пресс-службе регионального МЧС сообщили «360», что в горящее здание еще строилось. Однако оно находится очень близко к действующему отелю. Также в ведомстве отметили, что площадь пожара составила 100 квадратных метров.

В областной прокуратуре заявили, что установлением обстоятельств и причин пожара займется одинцовское управление ведомства.

Ранее стало известно о другом пожаре — в одной из квартир на Дубнинской улице в Москве. Сейчас пожарные борются с огнем.