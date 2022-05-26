26 мая 2022, 14:08
Пожар в Омске унес жизни двоих маленьких детей
Пожар в одной из квартир Омска унес жизни двоих маленьких детей. Об этом сообщил «Город55» со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В комнате, где находились дети, загорелся диван, от этого и распространился едкий дым. Площадь возгорания не превысила и двух квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
Соседи почувствовали запах дыма и поспешили на помощь. Они потушили возгорание. Пострадавших вынесли в безопасное место, однако дети погибли.
Сотрудники органов устанавливают обстоятельства случившегося.