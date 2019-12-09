  • Пожар в общежитии в Иркутской области потушили

    09 декабря 2019, 08:54

    Андрей Иванов

    Пожарные потушили огонь, который вспыхнул в общежитии педагогического колледжа в поселке Бохан (Иркутская область). Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
    Пожар в общежитии в Иркутской области потушили

    «В 12:20 (07:20 по Москве) открытое горение было ликвидировано на площади 159 квадратных метров. В настоящее время происходит ликвидация последствий пожара», — рассказали в пресс-службе.

    Общежитие педколледжа загорелось под Иркутском

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    Общежитие колледжа загорелось утром 9 декабря. Пожар произошел на первом этаже двухэтажного деревянного здания, которое располагается на улице Инкижинова в поселке Бохан. Когда пожарные приехали на место происшествия, горели коридор на первом этаже и бытовые помещения.

    Была вероятность, что огонь перекинется на второй этаж. Из общежития еще до приезда спасателей самостоятельно вышли семь человек. В результате инцидента никто не пострадал. В тушении пожара принимали участие 54 человека и 17 единиц техники. Информации о точной причине возгорания пока нет. Причину ЧП выяснят дознаватели МЧС и эксперты испытательной пожарной лаборатории.