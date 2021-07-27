Пожар в Новосибирской области унес жизнь человека

Пожар произошел в городе Куйбышев (Новосибирская область) в ночь на 27 июля. В жилом доме загорелась кухня. На данный момент следователи выясняют причину пожара. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Загоревшаяся квартира располагалась в пятиэтажном доме. Ее жилец погиб в карете скорой помощи. Сообщение о пожаре поступило около двух часов ночи. Пожарные обнаружили пострадавшего мужчину в охваченной огнем квартире. Также спасатели эвакуировали из дома 11 человек, среди которых один несовершеннолетний.