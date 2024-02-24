Происшествия 24 февраля 2024, 09:19 Пожар в Новосибирске унес жизни двух человек МЧС: в Новосибирске во время пожара погибли два человека, еще пять пострадали Пресс-служба МЧС

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Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Новосибирске. В результате ЧП погибли два человека, также пострадали пять жильцов. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

Возгорание возникло ночью на четвертом этаже дома в Дзержинском районе города. Приехавшие на место пожара огнеборцы ликвидировали открытое горение за 50 минут. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Сотрудники МЧС с помощью специального оборудования спасли девять человек, в том числе двух детей.

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«Остальным пяти жильцам пожарные оказывали помощь и реанимационные действия, передали медикам для дальнейшей госпитализации», — указали в пресс-службе.

Спасатели также обнаружили в горящей квартире тела двух новосибирцев. Обстоятельства их смерти выяснят следователи.

Ранее в Новосибирске пожар вспыхнул на складе с паллетами, продуктами питания и металлическими изделиями. По информации МЧС, огонь распространился на территории в 800 квадратных метров. Из-за пожара никто не пострадал.