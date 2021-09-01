01 сентября 2021, 15:35
Пожар в Новосибирске унес жизнь человека
Пожар на складах пиломатериалов произошел в Новосибирске. В результате погиб один человек. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональное главное управление МЧС России.
«Общая площадь пожара составила 600 квадратных метров», — заявили в ведомстве.
Открытый огонь охватил два складских помещения и складируемый пиломатериал. Следователи выясняют обстоятельства случившегося, передал RT.
Ранее пожар охватил садовые постройки под Екатеринбургом. Огонь распространился на площади в 1000 квадратных метров.