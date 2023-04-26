Происшествия 26 апреля 2023, 22:35 Пожар в Новосибирске спровоцировал эвакуацию 18 человек

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Пожар произошел в Новосибирске на улице Зорге. Сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать из здания 18 человек. Об этом сообщил «Царьград».

Возгорание зафиксировали в среду, 26 апреля. Пожар распространился на площади 20 квадратных метров. К тушению привлекли 28 человек личного состава и девять единиц спецтехники.

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Пожарные спасли жительницу загоревшейся квартиры. Она получила ожоги. Также на улицу вывели еще 17 человек, среди которых было девять детей.